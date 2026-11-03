Martha Herrera atiende caso de intento de abuso sexual en Chinameca

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia dará atención y acompañamiento al caso de la adolescente de 16 años que habría sido víctima de un intento de abuso sexual durante el pasado fin de semana en la colonia Chinameca.

Martha Herrera, subprocuradora de la institución, informó que se recibió el reporte y se brindó atención inmediata en coordinación con la Fiscalía, luego de que una persona fuera detenida por su presunta participación en los hechos.

Mencionó que el personal adscrito a procuraduría realizó una entrevista psicológica a la adolescente y elaboró una opinión técnica como parte de la intervención y seguimiento del caso.

Sin embargo, señaló que la dependencia no brinda directamente terapia psicológica, por lo que canaliza a las víctimas a Atención a Víctimas de la Fiscalía, instancia encargada de proporcionar el acompañamiento terapéutico.

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia brinda atención a la adolescente afectada.

Respecto al avance de la investigación, señaló que la detención del presunto responsable en flagrancia permitió que la Fiscalía General del Estado integrara y judicializara el caso en cuestión de horas.

Indicó que este procedimiento se agiliza cuando una persona es detenida en el momento de cometer un delito a diferencia de los casos en que las víctimas presentan sus denuncias días, meses o años más tarde.

La detención en flagrancia del presunto responsable acelera el proceso judicial.

Herrera confirmó que el señalado enfrenta cargos por el presunto delito de abuso sexual y aclaró que las penas dependerán del tipo penal y de las circunstancias agravantes o atenuantes que se acrediten durante el proceso.