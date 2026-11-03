Manolo Jiménez atrae 222 inversiones en Coahuila: 86 mil empleos generados

Saltillo, Coah.- En lo que va de la actual administración estatal, en Coahuila se han atraído 222 inversiones procedentes de 19 países, inversiones que representan alrededor de 200 mil millones de pesos y la generación de 86 mil nuevos empleos, resultado del trabajo estrecho y coordinado entre el Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y las y los ciudadanos.

Convencidos de que el empleo es la mejor herramienta y el mejor programa social que se le puede dar a las y los coahuilenses para salir adelante junto a sus familias, el gobernador Manolo Jiménez Salinas junto a su equipo, trabaja día con día para atender las necesidades de la gente y que todo lo que se lleve a cabo impacte de manera positiva en su calidad de vida.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, en Coahuila se fortalece la infraestructura que permite recibir nuevas empresas, acompañar el crecimiento de las ya instaladas y seguir fortaleciendo la vocación productiva de Coahuila.

Antes de invertir, las empresas buscan, además de una buena localización, infraestructura, conectividad, servicios, mano de obra calificada, proveeduría, Estado de Derecho, seguridad y la posibilidad de crecer.

Hoy por hoy, las condiciones que ofrece Coahuila para invertir, producir y crecer son condiciones que difícilmente se encuentran en otro estado o, incluso, en otros países.

Detalles confirmados

Esa combinación de seguridad, infraestructura, talento, proveeduría, conectividad y coordinación entre gobierno y sector privado, es hoy una suma de las principales fortalezas que tiene nuestro estado.

Coahuila cuenta con una plataforma industrial que pocos estados pueden ofrecer; somos líderes nacionales en producción de vehículos y autopartes; tenemos una de las principales vocaciones exportadoras del país; y somos una potencia vinculada directamente a la industria.

Estos resultados son consecuencia del trabajo que se ha realizado durante años y, particularmente, del liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila como un estado competitivo, seguro y preparado para seguir recibiendo inversiones.