Martha Herrera confirma que la investigación en Miravalle 1 sigue abierta

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia aseguró que la investigación en contra del maestro de educación física del jardín de niños "Gabriela Mistral", de la colonia Miravalle 1 señalado por presunto abuso sexual continúa su proceso y negó que se haya dado "carpetazo" a la denuncia presentada por la madre de familia.

La subprocuradora Martha Herrera señaló que el caso fue atendido en julio del 2025, tras la denuncia de la madre de familia y se dio el seguimiento de acuerdo al protocolo establecido en estos casos.

Indicó que en los casos de posibles delitos sexuales cometidos por personas ajenas al núcleo familiar, la PRONNIF interviene para detectar vulneraciones y otorgar un apoyo psicológico con el objetivo de generar una opinión técnica que sirva de base para la denuncia y para la integración de la carpeta de investigación del Ministerio Público.

En el caso específico de la menor, Martha Herrera informó que se cumplió con el protocolo y canalizó a la niña a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes, así como al área de Atención a Víctimas para el tratamiento terapéutico de la menor, quien actualmente fue dada de alta.

"Sí hay una denuncia, ya se presentó la opinión técnica de la psicóloga y hasta ese punto es donde nosotros, como procuraduría le damos seguimiento, porque el asunto pasa a ser parte de una carpeta de investigación de la fiscalía".

La subprocuradora indicó que el desarrollo de la investigación y la integración de la carpeta corresponden a la Fiscalía, que es la autoridad encargada de reunir las pruebas necesarias y, en su caso, solicitar una vinculación a proceso ante un juez.

En este sentido señaló que la investigación sigue abierta, continúa con su curso, y negó que se le haya dado carpetazo, sin embargo es la autoridad correspondiente el encargado de dar a conocer la información.

"La PRONNIF no puede brindar información detallada sobre un procedimiento que ya es ajeno a sus atribuciones, ya que su labor concluye en la detección de vulneraciones, y la canalización a las autoridades competentes y la protección de los derechos de la menor, por lo que es la autoridad correspondiente la que debe llevar el caso.