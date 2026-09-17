Martha Herrera de PRONNIF advierte sobre el creciente ausentismo escolar en secundaria

El ausentismo escolar va en aumento, principalmente entre estudiantes de secundaria y preparatoria, donde existe una menor supervisión de los padres, lo que favorece que los adolescentes falten a clases sin causa justificable.

Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF, señaló que esta situación se presenta con mayor frecuencia cuando los jóvenes comienzan a irse solos a la escuela y se reduce la supervisión de los padres sobre la asistencia. Entre los casos detectados se encuentran estudiantes que dejan de acudir porque "ya no quieren ir", no se despiertan a tiempo o simplemente por flojera.

Mencionó que cuando los padres permiten estas faltas sin intervenir, la situación puede ser considerada una omisión de cuidados. "Eso ya se toma como una omisión de cuidados, porque es responsabilidad de los padres establecer límites y mantener la responsabilidad que sus hijos cumplan con su asistencia escolar".

Precisó que no todas las inasistencias representan una omisión de cuidados, ya que las escuelas deben investigar por qué no acudió un menor, ya sea por enfermedad, problema familiar u otra situación que requiera atención. Señaló que en estos casos, los planteles tienen la responsabilidad de dar seguimiento e identificar las causas del ausentismo para buscar alternativas que permitan al estudiante regresar paulatinamente a sus actividades escolares.

Indicó que desde el inicio del ciclo escolar la procuraduría tiene reuniones con padres de familia cuyos hijos presentan incidencias de este tipo, con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia de la asistencia y explicar el protocolo de intervención cuando las faltas continúan.