Destacan obras en Sabinas: más de 15 millones en mejoras

SABINAS, COAH.- Claudia Garza Iribarren, coordinadora municipal de Mejora Coahuila, reconoció el trabajo realizado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, al destacar los beneficios que recientemente recibieron los municipios de la Región Carbonífera.

La funcionaria informó que en esta semana se lograron más de 15 millones de pesos en obras, lo que representa un avance significativo para esta cuenca.

Señaló que, continuarán gestionando ante la autoridad estatal con el objetivo de atender las necesidades tanto de Sabinas como de toda la Región Carbonífera.

Garza Iribarren subrayó que la clave del progreso está en la sinergia entre gobierno estatal, municipios y ciudadanía, lo que permite mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. En este sentido, reconoció que el respaldo del Gobernador se refleja en acciones concretas que benefician directamente a la población.

Entre los resultados más destacados, mencionó la construcción de cuatro techumbres en instituciones educativas de Sabinas, obras que habían sido solicitadas desde hace más de 15 años y que hoy se convierten en una realidad para cientos de estudiantes y familias.

Finalmente, resaltó que la seguridad sigue siendo una constante en Coahuila, donde se puede transitar libremente a cualquier hora. "Estar en territorio, escuchar a la gente y promover obras de mejora es lo que nos permite avanzar, y hoy los resultados están a la vista", concluyó.