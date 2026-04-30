Martha Herrera llama a adoptar niños en Coahuila: 15 menores esperan un hogar

En medio de festejos, regalos y sonrisas por el Día del Niño, al menos 15 menores de entre 3 y 15 años en la región centro viven una realidad distinta, en espera de la oportunidad de ser adoptados y crecer en un entorno familiar.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de PRONNIF, señaló que estos niños ya se encuentran jurídicamente liberados para integrarse a un nuevo hogar, mientras que 11 permanecen bajo medidas especiales de protección, sumando un total de 26 menores en resguardo.

Detalló que, si bien el resguardo busca proteger a los menores, implica la vulneración de uno de los derechos fundamentales que es el vivir en familia, por lo que esta es la última opción. "Se toman estas decisiones cuando las familias no son aptas o son generadoras de violencia, maltrato u omisiones graves; sin embargo, se vulnera un derecho muy grande, que es el de vivir en familia".

Señaló que la dependencia trabaja de manera constante en la reintegración familiar cuando es posible, así como en el acompañamiento de familias de apoyo. Sin embargo, señaló que en los casos en los que los menores ya no pueden regresar a su núcleo de origen, se impulsa el proceso de adopción, donde, a diferencia de lo que se cree, los requisitos no son complejos.

"La adopción es un acto de amor muy grande, es abrir el corazón sin esperar nada a cambio, más que darle a un niño o niña la oportunidad de integrarse a una familia", expresó.

Finalmente, reiteró que el rango de edad de los menores disponibles para adopción en la región va de los 3 a los 15 años, por lo que hizo un llamado a la población a informarse y considerar esta alternativa.