Martha Herrera informa sobre el registro de nacimiento en Coahuila

Aunque en Coahuila el registro de nacimiento de recién nacidos es gratuito desde hace años, la falta de este documento continúa siendo una de las principales problemáticas detectadas por la PRONNIF, donde cuatro de cada 10 casos atendidos corresponden a menores que no cuentan con acta de nacimiento.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, señaló que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia para eliminar el cobro de este trámite a nivel nacional podría contribuir a disminuir el rezago y eliminar una de las justificaciones más frecuentes para no registrar a los hijos. "Cuatro de cada diez casos que vemos son niños no registrados, nos encontramos con menores que dejaron pasar el plazo legal, pero también con adolescentes de 10 y 11 años que siguen sin tener acta de nacimiento".

La funcionaria indicó que la legislación establece un plazo de dos meses para realizar el registro de manera ordinaria, cuando este periodo se excede, se vuelve extemporáneo y requiere la intervención de la Procuraduría, debido a que puede constituir una omisión de cuidados al vulnerar el derecho a la identidad. La ausencia de este documento no solo afecta el reconocimiento legal de los menores, sino que también limita el acceso a otros derechos fundamentales. "De entrada se vulnera el derecho a la identidad, pero también se dificulta el acceso a la salud y a la educación, conforme pasan los años las afectaciones son mayores, porque incluso hay adultos que nunca fueron registrados".

Contrario a lo que pudiera pensarse, la mayoría de los casos no están relacionados con la falta de recursos económicos, sino con la desinformación o el desinterés de los padres.