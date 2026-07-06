Martha Herrera informa sobre el estado del bebé Juanito en Coahuila

El bebé conocido como Juanito podría ser dado de alta en un par de semanas de mantener una evolución favorable y alcanzar un peso de 1.800 kilogramos, indicó la subprocuradora de PRONNIF, quien mencionó que además se sigue el proceso legal como niño expósito al no comprobarse vínculos familiares.

Martha Herrera Ramírez señaló que el pequeño se mantiene bajo observación médica en el Hospital "Amparo Pape de Benavides" y presenta una evolución favorable, de acuerdo a lo esperado para un bebé prematuro. "De salud va muy bien, está avanzando de acuerdo a lo esperado, va ganando peso, por lo que confiamos que en poco tiempo lo puedan dar de alta, nosotros todos los días estamos ahí, estamos al pendiente, los pediatras y el personal de enfermería nos informan sobre su evolución".

Señaló que el menor ha recibido múltiples muestras de apoyo, donaciones y tiene cubiertas todas sus necesidades. Por el lado legal, Martha Herrera explicó que el procedimiento continúa como el de un niño expósito, ya que no existe un reconocimiento legal de paternidad o maternidad por parte de las personas señaladas como sus progenitores.

Precisó que cualquier reconocimiento deberá realizarse mediante un procedimiento judicial ante un juez familiar, quien podrá ordenar la práctica de pruebas genéticas, pero señaló que en caso de acreditarse la filiación, la procuraduría iniciaría un juicio de pérdida de la patria potestad. Asimismo, informó que el bebé ya cuenta con un registro provisional para garantizar su derecho a la identidad, el podrá quedar como definitivo una vez emitida la declaratoria como niño expósito o modificarse si un juez determina legalmente su filiación.