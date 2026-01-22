PRONNIF responde a manifestación por abuso en jardín de niños: Martha Herrera

Luego de la manifestación realizada el día de ayer por docentes del Jardín de Niños Gabriela Mistral, quienes señalaron a un maestro por un presunto caso de abuso sexual, la titular de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), Martha Herrera, aclaró el alcance de la intervención de la dependencia y reiteró que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar responsabilidades penales.

La funcionaria informó que el grupo de maestros se mantuvo al exterior de las instalaciones de la Procuraduría, sin solicitar diálogo ni ingresar al inmueble, por lo que no se tuvo conocimiento directo del objetivo específico de la manifestación, aunque confirmó que se prevé una nueva movilización.

Indicó que existe coordinación permanente con Servicios Educativos y con la Fiscalía General del Estado, a través de mesas de trabajo interinstitucionales, particularmente en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Herrera explicó que, en el caso referido —atendido desde el año pasado—, la PRONNIF actuó conforme a los protocolos establecidos, enfocándose en la atención integral de la menor, especialmente en el ámbito psicológico.

Precisó que la valoración psicológica tiene un carácter estrictamente técnico y no determina la existencia de un delito. "La psicóloga emite una opinión técnica que no define si hubo o no un delito; su función es observar y diagnosticar si existen signos de alerta como miedo, estrés o incongruencias en el relato. Esa opinión se basa únicamente en la observación profesional", detalló.

Posteriormente, señaló, se brinda asesoría jurídica a la familia, ya que son ellos quienes deben solicitar la restitución de los derechos que consideran vulnerados. La PRONNIF acompaña el proceso como representación coadyuvante, canalizando a la familia para la presentación de la denuncia correspondiente.

Una vez presentada la denuncia, explicó, es la Fiscalía General del Estado la instancia responsable de integrar la carpeta de investigación y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento legal.

"Si se abre un procedimiento, se solicita una audiencia o se emite alguna orden, es una determinación exclusiva de la Fiscalía. Esto no significa que la persona señalada sea culpable; se trata de una presunción de la posible comisión de un delito", subrayó.

La titular de la PRONNIF recordó que uno de los principios fundamentales del sistema legal mexicano es la presunción de inocencia, la cual solo se pierde mediante una sentencia condenatoria emitida por un juez.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la Procuraduría es la atención de niñas, niños y adolescentes, garantizando su derecho a ser escuchados y atendidos con perspectiva de infancia. "Para nosotros, la escucha de las niñas y los niños es la base de nuestra intervención y de cualquier actuación institucional", concluyó.