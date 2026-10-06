Martha Herrera informa sobre caso de abuso a menor en Coahuila

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia no ha logrado localizar a la madre del menor de 5 años que denunció ser víctima de abuso por parte de la expareja de su madre, a pesar de que personal de la dependencia acudió ya a tres domicilios y realizó llamadas a distintos números telefónicos.

Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF, informó que, tras la denuncia presentada de manera inicial, la dependencia recibió una tarjeta informativa de Seguridad Pública, cuyos elementos atendieron el reporte realizado al 911.

De acuerdo con la información, se elaboró un Informe Policial Homologado sin detenido, esto debido a que no fue posible intervenir con el presunto agresor, por lo que se canalizó a la familia para presentar la denuncia correspondiente.

Señaló que, a pesar de que se les pasó la información de la familia, tanto domicilio como teléfono de la madre del menor, con el objetivo de dar acompañamiento en la restitución de derechos y la detección de las vulneraciones, no se ha podido tener contacto con la madre.

"Nos hemos tratado de comunicar a los teléfonos que nos proporcionaron y no hemos tenido éxito, además de acudir a tres domicilios que nos pasaron, pero no se ha podido localizar a la madre".

La subprocuradora mencionó que seguirán insistiendo para establecer contacto con la familia para brindar acompañamiento, detectar posibles vulneraciones a los derechos del menor y determinar las acciones legales que correspondan.

"Esperemos que acudan a la instancia para poderles dar este acompañamiento y poder iniciar, pues, presentar la denuncia y hacer el acompañamiento legal correspondiente", indicó.

Mencionó que dentro de la dependencia no se cuenta con antecedentes del menor y que, hasta el momento, la información con la que trabaja proviene de la tarjeta informativa proporcionada por Seguridad Pública.