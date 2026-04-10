PRONNIF aclara que menor de seis años no fue víctima de maltrato

La titular de PRONNIF descartó que el menor de seis años resguardado recientemente haya sido víctima de maltrato, al mencionar que es un caso reincidente vinculado a problemas de conducta y dinámica familiar.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, informó que el niño ya cuenta con un expediente previo y la salida del domicilio fue ante la molestia por una indicación que le dieron sus familiares. "Este es un caso reincidente que tenemos aquí en la dependencia, en donde más que nada es un tema de comportamiento, aquí lo que ocurrió es que el niño estaba jugando en la calle y sus familiares le dijeron que se fuera a dormir, lo que generó su molestia".

Tras la valoración correspondiente, se determinó que no existe un entorno de violencia en el hogar, sino la falta de límites en el núcleo familiar, por lo que se brinda acompañamiento psicológico tanto al menor como a sus cuidadores.

Señaló que este tipo situaciones, en los que los menores reaccionan con enojo ante reglas o restricciones que establecen los padres, se ha vuelto cada vez más recurrente en los casos atendidos por la dependencia. "Hemos tenido situaciones en las que los niños se esconden, no regresan a casa o se van con familiares tras ser regañados o retirarles algún privilegio, en este caso fue una reacción conductual, similar a un berrinche".

Señaló que si bien no es el tipo de caso más común, sí se ha observado un incremento de entre un 20 y 25 por ciento en reportes relacionados con omisión de cuidados o ausencias voluntarias de menores derivadas de conflictos conductuales.