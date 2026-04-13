PRONNIF aclara que menor no estaba abandonado en azotea de Monclova

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia aclaró que el menor localizado en la azotea de una miscelánea en la colonia Mezquital del Valle no vivía en ese sitio, como se difundió de manera inicial, sino que trataba de ingresar a su domicilio.

La subprocuradora Martha Herrera señaló que la versión sobre un supuesto abandono en el techo del establecimiento es incorrecta, ya que no se encontraron condiciones que indicaran que el adolescente habitara en el lugar. "Sí fue encontrado en el techo, pero estaba tratando de entrar al domicilio donde vive junto con su abuela, ya que lo habían dejado encargado con una vecina porque su abuela salió de la ciudad".

El propio menor manifestó que decidió regresar a su casa debido a que se aburría, por lo que intentó entrar por la azotea. El caso fue atendido por la Unidad de Integración Familiar (UNIF), adscrita a Seguridad Pública de Monclova, cuyos elementos lograron ubicar a los familiares del adolescente y posteriormente entregado.

La PRONNIF tomó conocimiento del caso mediante una tarjeta informativa y activó los protocolos correspondientes, debido a que el adolescente cuenta con antecedentes en la dependencia por omisiones de cuidado de sus padres, lo que derivó en una medida de protección años atrás. "Es un adolescente que ya tiene expediente previo, en su momento fue por un tema de abandono de la madre, por lo que quedó bajo el resguardo de la abuela materna como red de apoyo".

La subprocuradora dijo que se dará seguimiento al caso mediante citatorios y revisiones para garantizar el bienestar del joven.