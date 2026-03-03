Tres menores son resguardados por la Procuraduría en Monclova

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia mantiene bajo resguardo a tres menores de entre 6 y 8 años de edad que fueron localizados durante la noche caminando solos por calles de la colonia Guadalupe, tras ser reportados por elementos de Seguridad Pública de Monclova.

La subprocuradora Martha Herrera informó que los niños, dos primos y un amigo, fueron puestos a disposición de la dependencia luego de que los oficiales de Seguridad Pública detectaran que deambulaban sin supervisión adulta. Señaló que de manera inicial el reporte mencionaba que los menores andaban recogiendo botes de aluminio, por lo que fueron puestos a disposición y ya se lleva a cabo la intervención con las familias.

Mencionó que de acuerdo con las primeras indagatorias, los menores estaban jugando en el domicilio de uno de ellos y habrían pedido permiso para salir, pero se alejaron más de lo permitido. "Pidieron permiso para salir a jugar, aparentemente a los niños se les hizo fácil irse un poquito más allá, no obstante, sí se hace el señalamiento a los padres de familia, debido al riesgo que representa para los menores al estar vagando".

La subprocuradora informó que hasta el momento no se han detectado antecedentes ni otras vulneraciones, sin embargo reiteró que el hecho de que anduvieran solos en la calle constituye una omisión de cuidado. "Si bien no tienen antecedentes, al momento no hemos detectado más vulneraciones, pero sí se hace la observación que al final de cuentas es una omisión de cuidado, el que anden niños en la calle sin la supervisión de un adulto".

En cuanto a su situación actual, informó que aún no han sido reintegrados a sus hogares, ya que se realiza la evaluación correspondiente a cada núcleo familiar, para detectar si existe alguna vulneración. "Se siguen haciendo las intervenciones, porque son tres familias diferentes, se tiene que hacer la evaluación de las tres familias, las investigaciones, las entrevistas en general y de todos los integrantes, y una vez que consideremos que cada familia es apta, se podrá hacer la restitución", indicó.