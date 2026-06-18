PRONNIF investiga agresión con machetes en Colonia Tierra y Libertad

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia no ha podido intervenir en el caso de la presunta agresión con machetes cometida por un grupo de menores en el campo deportivo Garibay, de la colonia Tierra y Libertad, debido a que no se cuenta con denuncias formales ni con información que permita identificar a los participantes.

La subprocuradora, Martha Herrera, mencionó que la dependencia no recibió reportes oficiales por parte de ciudadanos ni de corporaciones de seguridad, por lo que actualmente carece de los elementos para iniciar una investigación conforme a sus protocolos.

Indicó que para que la PRONNIF pueda actuar es necesario conocer la identidad de los menores, así como datos de sus familias y domicilios, para realizar investigaciones de campo y determinar si existe algún contexto de riesgo o vulneración de derechos.

Ante esto, Herrera Ramírez aprovechó para hacer un llamado a la población y que proporcione cualquier información que permita identificar a alguno de los agresores o familiares, para que presente un reporte ante la dependencia. "Si hay gente que conoce o identifica a alguno de estos niños implicados o conoce a familiares, los exhortamos a hacer el reporte, puede ser vía telefónica y puede ser anónimo, con esos datos podemos intervenir y evitar la repetición de estos sucesos".

Respecto a las posibles consecuencias legales, la subprocuradora señaló que es prematuro hablar de sanciones debido a que se desconoce con precisión qué ocurrió, si hubo lesionados y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Así mismo dijo que la legislación distingue entre niños y adolescentes, en donde los menores de hasta 12 años son considerados inimputables ante la ley, mientras que a partir de esa edad pueden ser sujetos al sistema de justicia para adolescentes, dependiendo de la conducta cometida y de las circunstancias del caso.

Una de las primeras acciones que realiza la Procuraduría cuando detecta conductas antisociales en menores es investigar el entorno familiar para determinar si existen situaciones de violencia, omisiones de cuidado o vulneraciones de derechos que pudieran influir en su comportamiento.