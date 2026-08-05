PRONNIF lanza colecta de útiles escolares para menores en Coahuila

La PRONNIF mantiene abierta la colecta de útiles escolares para apoyar el regreso a clases de los niños, niñas y adolescentes, que permanecen bajo seguimiento institucional o que fueron reintegrados a su entorno familiar luego de haber sido víctimas de vulneración de derechos.

La subprocuradora regional de PRONNIF, Martha Herrera, informó que la campaña tiene como objetivo beneficiar a menores que cuentan con algún expediente en la dependencia y que actualmente viven con familiares que asumieron su cuidado, como abuelos, tíos u otros integrantes de su red de apoyo.

Muchas de estas familias enfrentan una carga económica importante, como sucede con los abuelos responsables de varios nietos, por lo que la entrega de útiles escolares representa un respaldo para que los menores continúen con sus estudios.

Además del apoyo material, la entrega de los paquetes escolares permite a la Procuraduría dar seguimiento a los planes de restitución de derechos de cada caso, verificando que los menores continúen en la escuela y las familias cumplan con los compromisos establecidos como parte del proceso.

"Es muy grato ver casos de niños que en algún momento estuvieron institucionalizados y que el día de hoy están reintegrados en un seno familiar, que tienen buenas calificaciones y que la familia busca salir adelante".

Señaló que se ha tenido una buena respuesta dentro de la colecta, por parte de ciudadanos e instituciones, sin embargo aún están por debajo de las cifras obtenidas el año pasado en el que se apoyó a una importante cantidad de menores.

"Ya nos empiezan a llegar algunas donaciones, esperamos más, el año pasado logramos beneficiar a 450 niñas, niños y adolescentes, ahorita estamos un poquito bajos en lo que hemos recibido".

La funcionaria invitó a la población a donar cuadernos, lápices, colores, mochilas y demás útiles escolares durante agosto, al asegurar que cada aportación será entregada directamente a familias previamente detectadas por la institución.