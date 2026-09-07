PRONNIF atiende casos de autolesiones en adolescentes en Coahuila

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia ha atendido alrededor de siete casos de menores relacionados con autolesiones, lesiones graves e intentos suicidas en lo que va del año, principalmente entre adolescentes, un tema que ha ido en aumento y está relacionado con el tema de salud mental.

La subprocuradora de PRONNIF en la región Centro, Martha Herrera, informó que en lo que va del año se han atendido entre tres y cuatro casos de menores que han incurrido en alguna conducta de autolesión. Aunque señaló que se podría considerar que son pocos, destacó el cambio que se ha dado en los reportes en relación a años anteriores, en los que no se presentaban estos temas en la dependencia.

"En lo que va del año estamos hablando de unos tres o cuatro que se nos reporta por una situación de autolesión, ya sea cutting o alguna situación donde hay un atentado contra su integridad".

Mencionó que también han atendido casos de mayor gravedad, en los que menores han ingerido medicamentos o se han provocado lesiones de consideración en un contexto de intento suicida. "Sí hemos tenido, casos en los que los menores ya tomaron pastillas, quizás se cortaron ya de una manera más grave".

Al sumar estos casos con los atendidos por otras circunstancias relacionadas, el número de casos atendidos ronda en los siete menores durante 2026, la mayoría adolescentes, por lo que la subprocuradora destacó la necesidad de que la atención a la salud mental no se limite al menor, sino que involucre a toda la familia y su entorno.

"Cuando un niño, niña o adolescente presenta ideas suicidas o conductas autolesivas, es necesario establecer un proceso terapéutico y realizar ajustes en el entorno familiar y el entorno escolar para responder a sus necesidades, no solo es que él lleve con un psicólogo, sino cómo el entorno se puede ir adecuando".

Dijo que la intervención oportuna es fundamental para evitar que las conductas autolesivas escalen hasta un intento de suicidio, y algunos casos requieren una valoración psiquiátrica, particularmente cuando existe depresión u otra condición que requiera de un tratamiento especializado.