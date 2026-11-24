La PRONNIF restituyó a su entorno familiar al niño de tres años que fue encontrado deambulando solo por calles de Frontera, luego de que saliera de su domicilio mientras estaba al cuidado de su hermano de 15 años.

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez informó que el caso fue puesto a disposición de la dependencia por la Policía Violeta, que fue la primera respondiente y contó con el acompañamiento de personal de la procuraduría municipal.

Explicó que inicialmente no se logró localizar a familiares ni se contaba con información sobre el pequeño, por lo que se valoró la posibilidad de trasladarlo a un centro de asistencia social. Sin embargo, durante la intervención, la familia se acercó a las autoridades y se activó el protocolo de protección para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la madre del menor recientemente obtuvo un empleo, por lo que el niño permanecía al cuidado de su abuela, quien tuvo que salir para recibir atención médica y dejó al pequeño bajo supervisión de su hermano adolescente. El joven no se percató de que el niño despertó y salió de la casa para buscar a su madre, situación que derivó en el reporte y la intervención de las autoridades.

Herrera Ramírez señaló que durante la investigación no se detectaron otros indicios de vulneración de derechos ni riesgos adicionales, además de que la familia no contaba con antecedentes ante la procuraduría, por lo que fue entregado a la familia. Indicó que aunque el menor fue restituido a su entorno familiar, la PRONNIF emitió un citatorio para continuar con las investigaciones y establecer un plan de restitución de sus derechos.