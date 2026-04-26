Martha Herrera de PRONNIF alerta sobre derechos de los niños en Coahuila

La violación de los derechos de los niños y niñas es un tema constante, en donde a diario se presentan reportes ante la PRONNIF de omisiones de cuidado, de maltratos, niños vagando, incluso atienden de 2 a 3 casos diarios de presuntos delitos sexuales.

Lo anterior lo dio a conocer la Subprocuradora de PRONNIF Martha Herrera, en el marco de la celebración del Día del Niño, en donde mencionó que más que un día, se debe de ver por los menores durante todo el año.

Señaló que si bien las cifras generales no muestran un incremento con respecto al 2025, el problema de abusos en contra de menores es un tema que se atiende a diario, con distintos niveles de gravedad. "No existe un incremento en los casos, sin embargo si se registra un importante número de omisiones de cuidado, desde situaciones sencillas hasta casos de abandono que implican medidas especiales de protección".

La omisión de cuidados es la principal causa de intervención de la dependencia, al tratarse de faltas que van desde descuidos básicos hasta escenarios que comprometen la integridad de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, advirtió que en las últimas semanas se presentó una mayor carga de trabajo en torno a casos de violencia sexual.

En el marco del Día del Niño, la funcionaria hizo un llamado a la reflexión sobre el entorno en el que crecen los menores. "Más allá del festejo, debemos preguntarnos qué es lo que les estamos dando a nuestros niños diariamente, cómo protegemos su infancia y sobre todo cómo garantizamos su desarrollo pleno". A pesar de la estabilidad en las cifras, la subprocuradora reconoció que el objetivo no es mantener los números, sino reducirlos.