Activista Martín Gómez habla sobre el fenómeno therian en Monclova

Ante el fenómeno therian y su posible presencia entre jóvenes de Monclova, el activista y rescatista de animales, Martín Gómez, consideró que esta tendencia podría tratarse más de un juego de rol o una forma de llamar la atención que de una creencia real.
Gómez, quien durante años se ha dedicado al cuidado y atención de animales, señaló que se trata principalmente de jóvenes que dicen sentirse identificados con mascotas como perros, gatos u otros animales.
"Primeramente se respetan sus ideales, pero desde mi punto de vista lo hacen por diversión, como un tipo de juego. No veo que sea algo real o que verdaderamente crean que son un animal, sino más bien un momento de distracción en el que se reúnen, se disfrazan y actúan como el animal con el que se identifican", expresó.
El rescatista comentó que en el módulo donde atiende mascotas no se han encontrado personas que presenten un problema de salud mental y que requieran atención profesional por sentirse identificadas con un animal.
Añadió que, en su opinión, este tipo de conductas responde a la edad y a la búsqueda de atención o pertenencia entre grupos. "Son chavos que buscan hacer ruido o llamar la atención", indicó.