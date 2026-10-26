Carlos Villarreal reporta más de 70 mil asistentes en Festival de la Calabaza

Con una asistencia superior a las 70 mil personas durante el fin de semana, el Festival de la Calabaza rebasó las proyecciones de afluencia previstas, reportó el alcalde Carlos Villarreal Pérez. El edil detalló que el sábado acudieron más de 25 mil visitantes y el domingo más de 35 mil, lo que motivó un despliegue de seguridad, vialidad y protección civil para atender la concentración de familias en el Ecoparque.

Ante el alcance registrado, la administración municipal ajustó el calendario de apertura. Tras realizar labores de mantenimiento hoy, el parque permanecerá abierto de martes a domingo, sumando una jornada extra el próximo fin de semana para el disfrute de la ciudadanía. Asimismo, se mantendrán actividades coordinadas con el DIF, instituciones educativas y el Instituto Tecnológico de Monclova —instancia que encabezó la organización inicial junto a otras preparatorias y universidades—, culminando con eventos de clausura el sábado 31.

En materia política, al ser cuestionado sobre la dimisión de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco del periodo preelectoral hacia 2027, Villarreal Pérez enfatizó que las instituciones deben prevalecer por encima de las conductas individuales que puedan dañarlas, e instó a los servidores públicos a conducirse con responsabilidad en el manejo de la economía municipal y el ejercicio del gasto.

Respecto al impacto que dicha baja pudiera tener en la organización de los próximos comicios —donde en Coahuila se renovarán alcaldías y diputaciones federales—, el munícipe confió en que la estructura del consejo general del órgano electoral garantice la integridad y equidad del proceso democrático conforme a la ley.

Por otra parte, el alcalde abordó el rezago en infraestructura educativa y la demanda de techumbres en planteles escolares. Villarreal Pérez señaló que la falta de planeación y el inadecuado encauzamiento de recursos federales directos han derivado en obras inconclusas, como el caso de una escuela en la colonia Las Misiones.

El edil subrayó la importancia de que todo recurso —sea municipal, estatal, federal o de cuotas escolares— cuente con la asesoría y certificación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) para garantizar la transparencia, eficiencia y seguridad de las construcciones. Como ejemplo, confirmó la edificación de una nueva techumbre municipal para sustituir instalaciones previas que no cumplían con las especificaciones técnicas ni los lineamientos oficiales.