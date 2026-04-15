Javier Díaz anuncia modernización del Centro de Control y Comando con 500 cámaras de videovigilancia

Centro de Control y Comando (C2), como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la ciudad. El alcalde Javier Díaz informó que el proyecto contempla la ampliación del espacio físico y la modernización tecnológica para integrar 500 nuevas cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. El edil explicó que esta expansión responde a la necesidad de aumentar la capacidad de atención del sistema de monitoreo, ante el crecimiento significativo en infraestructura de vigilancia. "No se dice fácil, pero son 500 cámaras nuevas, lo que implica un trabajo importante en fibra óptica, conectividad, repetidores y almacenamiento", señaló. La inversión destinada a este proyecto superará los 10 millones de pesos, recursos que se enfocarán principalmente en adecuaciones del C2, adquisición de servidores, pantallas y otros equipos tecnológicos necesarios para el procesamiento de datos en tiempo real. Las cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo colonias, callejones y zonas clave como pozos de agua, con el objetivo de ampliar la cobertura de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. El alcalde destacó que los equipos de videovigilancia fueron donados por un empresario local, mientras que el municipio asumirá los costos de instalación, conectividad y operación del sistema. Se prevé que las obras de remodelación inicien en las próximas semanas y que el proyecto quede concluido durante el transcurso de 2026.