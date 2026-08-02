IMSS llevará mastógrafo móvil a Monclova: estudios gratuitos

El Instituto Mexicano del Seguro Social llevará durante el mes de agosto su mastógrafo móvil a ocho unidades médicas de la región Centro, donde realizará estudios gratuitos a mujeres derechohabientes para favorecer la detección oportuna del cáncer de mama y otras alteraciones.

El recorrido iniciará este lunes 3 de agosto en la Clínica 7 de Monclova y continuará por unidades médicas de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores, con atención en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

El coordinador de Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las derechohabientes interesadas deberán acudir previamente al módulo de Medicina Preventiva de su Unidad de Medicina Familiar para conocer los requisitos y el procedimiento para acceder al estudio.

Recordó que la mastografía es una de las principales herramientas para detectar de forma temprana el cáncer de mama, así como otras anomalías que pueden no presentar síntomas en sus etapas iniciales, por lo que exhortó a las mujeres a aprovechar este servicio.

De acuerdo con el calendario del IMSS, el mastógrafo móvil estará en la Clínica 7 los días 3 y 17 de agosto; en la Clínica 8 de Castaños, el 4 de agosto; en la Clínica 85 de Frontera, el 5 de agosto; en la Clínica 10 de San Buenaventura, el 6 de agosto; en la 9 de Frontera, los días 7 y 21 de agosto; en la Clínica 84 de Monclova, el 18 de agosto; en la 86, el 19 de agosto, para finalizar el 20 de agosto en la Clínica 74 de Nadadores.

El IMSS reiteró que el estudio es gratuito para las mujeres derechohabientes e invitó a las usuarias de la Región Centro a informarse en su unidad de adscripción sobre los requisitos para acceder a este servicio preventivo.