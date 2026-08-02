Faustino Aguilar aclara que no hay casos de diarrea explosiva en Monclova

La Secretaría de Salud de Coahuila no cuenta con el reporte oficial del presunto caso de diarrea explosiva dado a conocer en Monclova por un médico particular, por lo que solicitará el expediente clínico y los estudios de laboratorio para verificar el diagnóstico antes de reconocerlo como un caso confirmado.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que hasta el momento no existe ningún caso confirmado de esta enfermedad en Coahuila y dijo que el médico que hizo pública la información no notificó previamente a la autoridad sanitaria, como establecen los protocolos de vigilancia epidemiológica.

"Estamos esperando el reporte del médico porque realmente él no lo reportó ante nosotros, sino más bien lo reportó ante los medios, el lunes vamos a hablar con él para pedirle el expediente, sobre todo los exámenes de laboratorio donde se confirme el diagnóstico", indicó.

Aguilar Arocha explicó que el diagnóstico de ciclosporiasis, conocida popularmente como "diarrea explosiva", requiere estudios de laboratorio altamente específicos, por lo que antes de emitir cualquier confirmación será necesario revisar los resultados y verificar que hayan sido realizados con los reactivos adecuados.

"El examen de laboratorio tiene que ser muy preciso porque usa reactivos muy especiales, porque podría tratarse de una parasitosis o alguna otra enfermedad intestinal con síntomas similares".

El funcionario indicó que también será necesario conocer el historial clínico del paciente y determinar si existen antecedentes que permitan establecer el origen del contagio.

"No tenemos ningún caso registrado, se me hace muy raro, por eso necesitamos revisar todo el expediente para conocer qué sucedió y confirmar realmente el diagnóstico".

Respecto al incremento de enfermedades gastrointestinales durante la temporada de calor, Aguilar Arocha aclaró que sí se ha observado un aumento en los casos de diarrea, pero no significa que sean casos de "diarrea explosiva".

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener la calma al señalar que no existe motivo de alarma, ya que la Secretaría de Salud mantiene vigilancia permanente y cuenta con la capacidad para atender cualquier caso que llegue a confirmarse.