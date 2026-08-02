Tiendas asiáticas afectan ventas de papelerías locales en regreso a clases

Las tiendas de origen asiático se han convertido en el principal factor de competencia para las papelerías locales durante la temporada de regreso a clases, al ofrecer útiles escolares a bajo costo, aseguró el empresario del ramo Arturo Valdés Pérez.

El comerciante afirmó que este tipo de establecimientos, junto con las ventas realizadas a través de redes sociales, ha impactado directamente al comercio formal, al competir con precios menores sin cumplir con las mismas obligaciones fiscales.

"Claro que sí nos afecta, hay mucha oferta por medio de Facebook y cada vez es más, ni se diga las tiendas 'chinas', que manejan productos de menor calidad y además que no pagan impuestos, todo eso nos resta ventas".

Valdés Pérez señaló que las papelerías establecidas cumplen con el pago de contribuciones como el Impuesto Sobre Nómina, emiten facturas y ofrecen garantías sobre los productos que comercializan.

Ante este escenario, indicó que los negocios locales han tenido que reforzar sus estrategias comerciales para atraer compradores, ofreciendo descuentos a las personas que surtan su lista completa.

"Hay que dar precio y servicio para poder vender, buscar estrategias para atraer clientes y competir contra la competencia desleal".

El empresario hizo un llamado a la población para comparar calidad y precio antes de realizar sus compras de regreso a clases y privilegiar a los comercios establecidos, donde, afirmó, los consumidores cuentan con garantía y atención especializada.