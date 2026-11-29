Con la intención de comenzar una nueva etapa, Mateo Sánchez Mauricio, de 34 años, retomó su vida en Monclova luego de permanecer 40 días ausente de su hogar e ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación en Nuevo León para atender sus problemas de adicción.

Hoy, lejos de aquella incertidumbre que vivió su familia durante su ausencia, Mateo busca una nueva oportunidad y se mantiene trabajando en un establecimiento dedicado a la distribución de elotes, ubicado en la zona centro de Monclova, donde continúa con sus actividades y busca salir adelante.

Su historia tuvo un giro el pasado 25 de noviembre, cuando la Fiscalía del Estado confirmó que había sido localizado con vida en García, Nuevo León, luego de que su familia lo reportara como desaparecido. Mateo había sido visto por última vez el 16 de octubre, y ante la falta de noticias sobre su paradero, su madre, Norma Patricia Mauricio Rodríguez, presentó el reporte correspondiente ante las autoridades para solicitar apoyo en su búsqueda.

Durante las investigaciones, elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en una propiedad abandonada de la calle Miguel Blanco, donde localizaron prendas de vestir que fueron reconocidas por su madre, situación que incrementó la preocupación familiar.

Posteriormente, el delegado de la Fiscalía en la región centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el hombre se había trasladado voluntariamente a un centro de rehabilitación en García, Nuevo León, para recibir atención por problemas relacionados con el consumo de sustancias. Las autoridades confirmaron que su ausencia fue voluntaria y que no había sido víctima de algún delito, por lo que dieron por concluidas las acciones de búsqueda y dejaron sin vigencia la ficha de localización.

Ahora, Mateo enfrenta una nueva etapa, con el propósito de reconstruir su vida, mantenerse ocupado en el trabajo y continuar adelante después de una experiencia que mantuvo a su familia en incertidumbre durante más de un mes.