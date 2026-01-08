Mavi Sosa y el DIF celebran el Día de Reyes en Monclova

Un día lleno de magia, sonrisas y tradición vivieron familias del sector sur de Monclova durante el festejo del Día de Reyes organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monclova, que encabeza su presidenta, Mavi Sosa Rubio.

El evento tuvo lugar en la recién rehabilitada unidad deportiva Dora Vargas, espacio que lució lleno de familias que acudieron desde temprana hora para disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes, así como de rifas de bicicletas y patinetas, actividades que llenaron de alegría a niñas y niños del sector.

Entre música amenizando el ambiente, abrazos y sonrisas, los pequeños esperaban con entusiasmo su turno en una larga fila para recibir su trozo de rosca, mientras los padres convivían en un entorno familiar y seguro, resaltando el espíritu de unidad y convivencia que caracteriza estas celebraciones.

La presidenta del DIF, Mavi Sosa Rubio, convivió de cerca con las familias, especialmente con los niños, regalando sonrisas, abrazos y accediendo a tomarse fotografías con quienes así lo solicitaban, fortaleciendo el vínculo cercano entre la institución y la ciudadanía.

Este tipo de eventos masivos tienen como objetivo fomentar los valores, la unión familiar y mantener vivas las tradiciones, además de aprovechar espacios públicos dignos y en óptimas condiciones para el sano esparcimiento de la comunidad.

Cabe destacar que este festejo se realizó el 8 de enero en el sur de Monclova, luego de que el pasado 6 de enero se llevara a cabo un evento similar en el oriente de la ciudad, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal reafirmando el compromiso de las autoridades municipales por llevar momentos de alegría a todos los sectores de Monclova.