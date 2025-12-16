Mavi Sosa inaugura el Mercadito de Mujeres Emprendedoras en Monclova

Con la participación de más de 100 mujeres, arrancó la tercera edición del Mercadito de Mujeres Emprendedoras, en esta ocasión con temática "Navideña", un espacio dedicado a reconocer el talento, esfuerzo y creatividad de mujeres de Monclova que, a través de sus negocios, continúan siendo ejemplo de trabajo y perseverancia para la ciudad.

El Mercadito Navideño fue inaugurado por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, y la presidenta del DIF Municipal, Mavi Sosa Rubio, en las instalaciones del Museo Coahuila y Texas, contando además con la presencia de la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua.

Durante esta tercera edición, se destacó el compromiso y el corazón de las mujeres emprendedoras, quienes con creatividad impulsan sus proyectos productivos, demostrando que cuando una mujer tiene oportunidades, transforma su entorno y contribuye de manera directa al bienestar de su familia.

En su mensaje, la presidenta del DIF, Mavi Sosa Rubio, señaló que el mercadito no solo representa un espacio de venta, sino también un lugar donde se comparten historias de superación y sueños que comienzan a tomar forma. "Este es un espacio para vender, sí, pero también es un espacio de historias, de mujeres valientes que todos los días trabajan por un mejor futuro para los suyos", expresó.

El Mercadito Navideño estará abierto al público hasta el 17 de diciembre, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, invitando a la ciudadanía a apoyar el consumo local y el emprendimiento femenino en Monclova.