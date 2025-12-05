Mavi Sosa invita al mercadito navideño en Monclova

La presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, invitó a la ciudadanía a asistir al Mercadito Navideño de Mujeres Emprendedoras, que se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de diciembre, en el Museo Coahuila y Texas, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

La primera dama destacó que el evento busca impulsar el talento y la economía local, ofreciendo un espacio para que más de 100 expositoras puedan vender sus productos en una de las temporadas de mayor actividad comercial. Sosa detalló que el mercadito contará con una amplia variedad de artículos, entre ellos productos de belleza, ropa, joyería, repostería, dulces, perfumes y opciones para regalo de todo tipo.

"Habrá una gama de 100 cosas diferentes: snacks, área de comida para pasar un buen momento y para comprar el detallito, desde algo pequeño hasta algo más grande", señaló.

Además, el evento incluirá talleres, presentaciones musicales y actividades especiales, con el fin de crear un ambiente familiar y navideño para todos los asistentes. El DIF reiteró la invitación para que las familias monclovenses acudan y apoyen a las emprendedoras locales en esta iniciativa que combina convivencia, talento y espíritu festivo.