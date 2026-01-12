DIF Monclova apoya a familias con cobertores ante bajas temperaturas

Personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monclova, encabezado por su presidenta Mavi Sosa Rubio, continúa recorriendo los sectores más vulnerables de la ciudad para brindar apoyo directo a las familias que más lo necesitan, principalmente con la entrega de cobertores y atención ante las bajas temperaturas.

"Seguimos en territorio, casa por casa", compartió la primera dama, al destacar que estas acciones buscan garantizar que las familias monclovenses cuenten con el respaldo necesario durante la temporada invernal, priorizando a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Estas labores se realizan por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez y en coordinación con el DIF Coahuila, con el objetivo de reforzar la cercanía con la ciudadanía y atender de manera oportuna las necesidades que se presentan en las colonias de Monclova.

Mavi Sosa Rubio reiteró que el DIF Monclova se mantiene atento y activo en cada sector visitado, acompañando y cuidando a las familias, especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna condición de riesgo.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para reportar cualquier caso que requiera apoyo, asegurando que el DIF continuará trabajando en territorio para proteger a quienes más lo necesitan frente a las bajas temperaturas.