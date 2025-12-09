Proyecto de presupuesto en Coahuila para fortalecer capital humano en el Poder Judicial

SALTILLO, COAH.- El Presidente Magistrado del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó que 2025 marcó un año histórico para la institución, principalmente por el proceso electoral inédito en el que, por primera vez, juezas y jueces fueron elegidos directamente por la ciudadanía, además de la conformación de un nuevo tribunal.

Mery Ayup señaló que el Poder Judicial cerró actividades con un seminario de integración de la perspectiva de la justicia, como parte de los esfuerzos por fortalecer la visión institucional.

Recordó que Coahuila recibe alrededor de 81 mil juicios al año, lo que representa una carga de trabajo significativa para su personal.

El Magistrado informó que recientemente se sostuvo una reunión con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para plantear el proyecto de presupuesto de 2027, que deberá ser aprobado por el Congreso local; la propuesta asciende a mil 418 millones de pesos, frente a los mil 300 millones ejercidos este año.

Explicó que este incremento permitiría responder adecuadamente a la incorporación de nuevas juezas y jueces y destinar recursos, casi en su totalidad al capítulo 1000, relacionado con capital humano, para contratar más personal especializado.

Actualmente, Coahuila cuenta con 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra que, según Mery Ayup, es insuficiente para atender la demanda actual.

De igual manera, señaló la necesidad de sumar no solo juzgadores, sino también psicólogos, defensores públicos, trabajadores sociales y secretarios de acuerdos, con el fin de brindar un servicio más ágil y eficiente.

El Presidente Magistrado afirmó que la meta es que el Poder Judicial pueda disponer de al menos el 2% del presupuesto estatal, porcentaje que considera necesario para consolidar la operación y mejorar la atención a la ciudadanía.

"Contar con más personal y recursos es fundamental para seguir garantizando justicia pronta y expedita", puntualizó.