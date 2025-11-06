Mavi Sosa entrega apoyos a familias de Monclova junto al Patronato

La presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, acompañó al Patronato 'Todos por Monclova' durante una jornada de actividades de apoyo social dirigida a familias del municipio, reafirmando el compromiso conjunto por fortalecer la solidaridad y el bienestar comunitario.

A invitación de la directora del Patronato, Eliza Morales, la primera dama participó en la entrega de apoyos y convivió con un grupo de mujeres beneficiadas, reconociendo la labor altruista que realiza este organismo en distintos sectores de la ciudad.

"Gracias por la invitación y por todo lo que hacen en favor de las familias de Monclova. Es un gusto acompañarles y ser testigo del gran corazón con el que trabajan por nuestra gente", compartió Mavi Sosa.

El Patronato 'Todos por Monclova' mantiene de forma constante acciones de asistencia, orientación y entrega de apoyos a quienes más lo necesitan, en coordinación con instituciones locales y voluntarios comprometidos con el desarrollo social.

La presidenta del DIF reiteró su disposición para seguir trabajando en equipo con organizaciones civiles que, como el Patronato, suman esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.