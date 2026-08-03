Monclova refuerza vigilancia de alimentos por diarrea explosiva

Ante la alerta epidemiológica por casos de diarrea explosiva, autoridades municipales intensificaron la vigilancia y revisión de puestos ambulantes dedicados a la venta de alimentos.

Max Elgezabal, regidor de Salud, informó que la Dirección de Salud Municipal trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud, aunque hasta el momento no hay ningún caso confirmado en Monclova.

Señaló que el caso difundido recientemente permanece en valoración, por lo que pidió a la ciudadanía no alarmarse.

Explicó que la alerta se relaciona principalmente con casos registrados en Estados Unidos y que la movilidad de personas puede favorecer su llegada a México.

Elgezabal indicó que la alerta está relacionada con Cyclospora cayetanensis, un parásito que puede provocar gastroenteritis. Sin embargo, aclaró que actualmente también se presenta una temporada de diarreas asociada con las condiciones climáticas y no todos los casos tienen relación con esta alerta.

La Secretaría de Salud ya realiza muestreos y, en caso de confirmarse un caso en Monclova, se aplicarían las acciones correspondientes.

Respecto a los puestos ambulantes, explicó que se supervisa que quienes preparan alimentos cumplan con los requisitos sanitarios, cuenten con los estudios correspondientes y respeten las normas oficiales para evitar riesgos a la población.

Añadió que, aunque el Municipio otorga permisos para instalarse en las llamadas pulgas, la Secretaría de Salud es la autoridad encargada de determinar si cumplen con las condiciones sanitarias.