Coahuila: autoridades en alerta por gusano barrenador en perros

La detección de casos de gusano barrenador en perros en el estado de Coahuila ha encendido las alertas entre autoridades de salud, quienes se mantienen a la espera de lineamientos oficiales para su atención y prevención, informó el regidor Max Elguezabal Mendoza.

El funcionario señaló que, hasta el momento, el municipio no ha recibido información formal por parte de la Secretaría de Salud respecto a protocolos específicos para atender esta problemática, aunque reconoció que el tema ya ha sido difundido a través de medios de comunicación. "Lo hemos visto en noticias y periódicos, pero oficialmente no nos han bajado información. Seguramente las autoridades ya están trabajando, pero nosotros aún no tenemos conocimiento directo ni una estrategia definida", explicó.

Indicó que el gusano barrenador es una plaga que mantiene en alerta a los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal—, sin embargo, el municipio se mantiene en espera de indicaciones para actuar de manera coordinada.

Ante la circulación de información en redes sociales y medios oficiales, Elguezabal Mendoza hizo un llamado a la población a reforzar el cuidado de sus mascotas, principalmente evitando que los perros deambulen en la calle. Asimismo, recomendó mantener medidas básicas de higiene y salud animal, como el baño frecuente, la aplicación de vacunas y la desparasitación interna y externa, destacando que existen medicamentos efectivos para prevenir este tipo de infestaciones.

El regidor exhortó a la ciudadanía a estar atenta ante cualquier signo de este parásito y, en caso de detectarlo, notificar de inmediato a las autoridades sanitarias correspondientes. Finalmente, adelantó que una vez que la Secretaría de Salud emita información oficial, el municipio contribuirá en la difusión de materiales informativos como trípticos y campañas preventivas para alertar a la población sobre este riesgo.