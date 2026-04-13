Maxion Monclova abre 30 vacantes en jornada de reclutamiento

Luego de un año marcado por ajustes operativos y paros técnicos, la empresa Maxion inició un proceso de reactivación que incluye la reapertura de contrataciones, como parte de su estrategia para recuperar niveles de producción.

En ese contexto, la compañía anunció una jornada de reclutamiento para el próximo 24 de abril, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, donde ofertará 30 vacantes de ayudante general.

El evento se realizará en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, en un horario de 10 de la mañana a una de la tarde, y está dirigido a personas entre 18 y 60 años, con secundaria terminada y sin necesidad de experiencia previa.

La reactivación de las contrataciones refleja un cambio en la dinámica de la empresa, que durante 2025 enfrentó una caída en la demanda que obligó a implementar paros técnicos y una reducción de personal.

Ahora, con una recuperación paulatina en sus pedidos, Maxion busca fortalecer sus áreas operativas y responder a los requerimientos de sus clientes.

Este proceso de reclutamiento representa uno de los primeros indicios de recuperación para la empresa en Monclova, tras meses de incertidumbre laboral, y abre oportunidades para los trabajadores que buscan incorporarse nuevamente al sector industrial.