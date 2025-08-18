Altos Hornos de México refuerza seguridad ante robo hormiga

Hervey Valenzuela dio a conocer un video en el que se observa a personas ajenas a Altos Hornos de México entrando y saliendo de la siderúrgica con mochilas, situación que calificó como un caso de "robo hormiga". Según Valenzuela, estas acciones se han estado realizando sin control ni supervisión, y ponen en riesgo la seguridad de la empresa.

"Con las evidencias que tenemos en mano, ¿qué podemos esperar de esa gente? El personal de guardia se había comprometido a que todos los accesos serían únicamente por la puerta uno, pero claramente ese acuerdo no se está cumpliendo", afirmó.

El video muestra que varios individuos entran y salen del complejo con mochilas, sin que exista claridad sobre quién los supervisa, qué transportan o cómo se registran sus movimientos. Valenzuela insistió en que esta situación constituye un problema de seguridad interna y un robo constante de pequeñas cantidades, conocido como "robo hormiga".

"Vamos a entregar estas pruebas a los medios para que se difundan y para que la empresa dé una respuesta pública. No buscamos confrontación, sino transparencia y control sobre lo que ocurre dentro de la planta", señaló.

El denunciante destacó la importancia de implementar medidas estrictas de vigilancia y control de accesos, con personal capacitado que registre y supervise cada ingreso y salida. La denuncia se produce en un momento en que la siderúrgica busca reforzar sus protocolos internos para evitar pérdidas y garantizar la seguridad de sus instalaciones y empleados.