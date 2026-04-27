Secretaría de Salud alerta sobre golpes de calor en la población

Con el arranque de la temporada de calor, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar padecimientos como insolación, deshidratación y golpes de calor, que incluso ya se presentaron los primeros casos.

La dependencia subrayó que los sectores más vulnerables son los niños y adultos mayores, por lo que pidió a las familias mantener vigilancia constante sobre su estado de salud, especialmente en días con temperaturas elevadas.

Entre las recomendaciones principales, destacó la importancia de ingerir líquidos de manera frecuente para evitar la deshidratación, priorizando el consumo de agua natural y evitando bebidas alcohólicas o azucaradas.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía evitar la exposición directa al sol en horarios de mayor intensidad, particularmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el riesgo de afectaciones es mayor.

El uso de ropa adecuada también forma parte de las medidas preventivas, recomendando prendas ligeras, de manga larga y en colores claros, además de accesorios como sombreros o gorras que ayuden a reducir la exposición solar.

La Secretaría de Salud advirtió que síntomas como mareo, debilidad, dolor de cabeza, náuseas o piel seca pueden ser señales de golpe de calor, por lo que es fundamental buscar atención médica de manera oportuna.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a mantenerse en espacios frescos y ventilados, así como a no descuidar la hidratación, especialmente en menores y personas de la tercera edad, considerados los grupos de mayor riesgo ante las altas temperaturas.