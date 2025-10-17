Monclova incorporará unidades policiales blindadas

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante hechos delictivos, la ciudad de Monclova incorporará nuevas unidades de alto impacto para su corporación policiaca. Estas unidades estarán blindadas y equipadas con tecnología de punta, lo que permitirá enfrentar situaciones de riesgo con mayor eficacia.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que se trata de tres unidades especializadas que brindarán apoyo en labores de inteligencia y reacción inmediata. Aunque el número de vehículos es reducido, su impacto será significativo, ya que se trata de herramientas altamente especializadas para atender situaciones críticas.

"Son unidades blindadas, prácticamente destinadas para cuerpos de reacción. Estarán equipadas con tecnología de inteligencia que permite tener movilidad y operar como un centro de comando móvil (C2), con todo el sistema de monitoreo incluido", explicó López.

Estas nuevas unidades estarán destinadas principalmente a la Policía Municipal, pero también operarán de forma coordinada con corporaciones estatales y con el Grupo de Reacción Centro (GRC), reforzando así los operativos conjuntos en la región.

El alcalde Carlos Villarreal prevé que las unidades sean entregadas antes de finalizar el 2025, con la intención de que estén disponibles para su presentación durante el informe anual de gobierno. Las unidades destacan por contar con herramientas avanzadas que facilitan las labores de investigación e inteligencia.

López también mencionó que, en cuanto a las unidades actualmente en operación, se tiene un control administrativo y seguro vigente para aquellas que han sufrido daños. Se está trabajando en la recuperación de vehículos con percances menores, aunque el número de unidades averiadas es bajo.