Candidatas a Reina de las Fiestas Grandes 2026 se presentan en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas presentó oficialmente a las 13 candidatas que participarán en el certamen para elegir a la Reina de las Fiestas Grandes de Nueva Rosita 2026, quien representará a la ciudad durante las actividades de la Astro Feria Rosita 2026.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, licenciada Karina Ríos Ornelas, en el salón de usos múltiples del Desarrollo Integral de la Familia, donde se dieron cita autoridades municipales, integrantes del comité de reinado, familiares e invitados.

En un ambiente de entusiasmo y orgullo por las tradiciones del municipio, cada una de las aspirantes se presentó ante el público, compartiendo las razones que la motivan a participar en el certamen, además de dar a conocer el sector al que representan.

Durante su mensaje, Karina Ríos Ornelas reconoció la decisión de las jóvenes de formar parte de este importante evento y destacó el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez para impulsar acciones que fortalezcan la participación de la juventud, promuevan los valores y preserven las tradiciones de Nueva Rosita.

Asimismo, felicitó a las participantes por asumir el reto con entusiasmo y responsabilidad, al tiempo que reconoció el apoyo de sus familias, cuya participación consideró fundamental durante todo el proceso de preparación rumbo a la elección.

La presidenta honoraria del DIF señaló que la joven que resulte electa tendrá la responsabilidad de representar al municipio en eventos cívicos, culturales, sociales y de promoción, dando continuidad al trabajo realizado por la actual reina, Bárbara.