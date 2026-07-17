Detienen a José Antonio N. por lesiones gravísimas en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, detuvieron a José Antonio N., por su probable participación en el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, en agravio de Juan N.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio, alrededor de las 18:00 horas, cuando la víctima sufrió heridas de gravedad provocadas con un arma blanca.

La dependencia informó que, por instrucciones del fiscal general del Estado, maestro Federico Fernández Montañez, se desplegaron labores de búsqueda y localización del presunto responsable con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Tras integrar la carpeta de investigación con declaraciones testimoniales y dictámenes periciales, un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso al imputado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía General del Estado señaló que estas acciones refrendan el compromiso de mantener un Coahuila seguro y en orden, mediante la investigación y persecución de los delitos conforme al marco legal.