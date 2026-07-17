Múzquiz celebra la llegada de Emmanuel Aranda como nuevo párroco

MÚZQUIZ, COAH.- Con una misa de inicio de Ministerio Pastoral presidida por monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, la comunidad católica de Múzquiz dio la bienvenida al padre Emmanuel Aranda como nuevo responsable de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La ceremonia se celebró la tarde del pasado jueves con la participación de numerosas familias de la comunidad, quienes recibieron al sacerdote que asumirá la atención pastoral de la parroquia, tras el cambio del padre Manuel Guadalupe Chávez Rodríguez, quien continuará su ministerio en un templo de la ciudad de Acuña.

Como parte de la ceremonia, el padre Emmanuel Aranda recibió las llaves del templo, símbolo de la responsabilidad pastoral que asume al frente de la comunidad parroquial.

Durante la celebración eucarística, monseñor Alfonso Miranda Guardiola exhortó al nuevo párroco a dar continuidad al trabajo pastoral desarrollado en la parroquia y, a fortalecer la vida espiritual de los fieles.

Asimismo, el obispo invitó a la comunidad a acompañar al sacerdote con oración, afecto y gratitud en esta nueva etapa de su ministerio, a fin de fortalecer el vínculo entre el pastor y la feligresía.

Al concluir la ceremonia religiosa, se realizó un convivio familiar en el que los asistentes compartieron el pan y la sal para celebrar la llegada del nuevo párroco a la comunidad católica de Múzquiz.