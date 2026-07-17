Despedida emotiva a Isidoro Briseño Ríos en La Mota

MUZQUIZ, COAH.-Con un mensaje de despedida cargado de emotividad, la familia de Isidoro Briseño Ríos, identificado como el minero número 29 de Pasta de Conchos, inició este pasado viernes los servicios funerarios en su hogar, ubicado en el ejido La Mota.

Juan Jesús Briseño Ríos dedicó unas palabras a su hermano, en las que expresó que este momento no representa un adiós, sino un regreso a casa. Recordó que, durante todos estos 20 años, Isidoro permaneció presente en el corazón de su familia y que, ahora podrán acompañarlo "con el amor, el honor y la dignidad que siempre mereció".

En su mensaje, señaló que la ausencia de Isidoro dejó un vacío imposible de llenar, pero afirmó que su memoria, fortaleza e historia continuarán vivas entre sus seres queridos. También lo despidió con las palabras: "Descansa en paz, querido hermano Isidoro (mi Lolín)".

De acuerdo con los servicios funerarios, este viernes los restos del minero fueron velados en el domicilio familiar del ejido La Mota, ahí su familia, amigos y habitantes de la comunidad le rindieron homenaje.

Para hoy sábado 18 de julio está programada una misa en memoria de Isidoro Briseño Ríos en la iglesia San Isidro Labrador. Posteriormente, se realizará una cabalgata que acompañará el cortejo fúnebre hasta el panteón de la Villa de Esperanzas.

La identificación y entrega de los restos de Isidoro Briseño Ríos representa un nuevo paso en el proceso de recuperación de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos, permitiendo a su familia brindarle una despedida con los honores que, siempre mereció.