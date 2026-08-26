Jorge Piñones asegura continuidad de programas sociales en Coahuila

Mejora Coahuila dará continuidad a los programas y proyectos sociales que se han implementado durante el año, con énfasis en apoyos escolares, obras sociales y asistencia alimentaria, informó Jorge Alberto Piñones, coordinador del programa.

Señaló que la encomienda para los próximos meses es mantener los proyectos y programas sociales que se han desarrollado durante el año en beneficio de la comunidad.

Indicó que entre las acciones previstas se encuentra la entrega de útiles escolares y el desarrollo de obras sociales.

Agregó que también continuarán programas de apoyo alimentario, como la entrega de despensas, huevo y leche.

Piñones destacó además el trabajo coordinado del equipo de los llamados "chalecos verdes" con el senador Gabriel Elizondo.

Asimismo, adelantó que la próxima semana se contempla la entrega de uniformes para comunidades rurales.

El coordinador de Mejora Coahuila señaló que son diversos los programas sociales que se mantienen activos y que durante los siguientes meses se dará seguimiento a las acciones ya establecidas.