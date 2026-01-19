Avistamiento de cacomixtle genera interés en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un avistamiento de un cacomixtle ha generado interés en la comunidad de Sabinas. El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región carbonífera, José Dávila Paulín, confirmó que el animal es una especie nativa y silvestre que habita en la región.

El cacomixtle, que se asemeja al tamaño de un gato, fue visto en el vado del Río Sabinas, y es una especie omnívora que se alimenta de plantas, insectos, reptiles, peces y aves. Dávila Paulín destacó que el cacomixtle no está en la lista de especies en peligro de extinción, pero es importante proteger su hábitat y no tratar de atraparlo.

"Es un animal silvestre que no vayamos a tratar de atraparlo", dijo Dávila Paulín. El cacomixtle es de hábitos nocturnos y es muy escurridizo, lo que lo hace difícil de ver en su hábitat natural. Sin embargo, su avistamiento en Sabinas es un recordatorio de la importancia de proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales.

El cacomixtle es una especie que habita en una amplia variedad de ambientes, desde desiertos hasta bosques y zonas semitropicales. Su presencia en Sabinas es un ejemplo de cómo la naturaleza puede estar presente en áreas urbanas y suburbanas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas invita a la comunidad a respetar y proteger el hábitat del cacomixtle y otras especies silvestres. "Es importante que nos demos cuenta de la importancia de proteger nuestra biodiversidad y ecosistemas naturales", concluyó Dávila Paulín.