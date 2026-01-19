Comerciantes de Sabinas aplican descuentos en enero

SABINAS, COAH.- Angélica Campos Martínez, comerciante de la ciudad, compartió sus perspectivas sobre los retos que enfrenta su negocio en el presente año. Según ella, enero es un mes tranquilo, pero los comerciantes se las ingenian para ofrecer descuentos y atraer a los clientes.

"Nos manejamos con descuentos para no quedarnos con tanta mercancía", dijo la señora Campos Martínez. La llegada del frío en enero ha sido un desafío, pero los descuentos han ayudado a mover la mercancía de invierno, como chaquetas y suéteres.

Para la señora Campos Martínez, el reto más importante para este año es seguir trabajando y echarle ganas. "Le pido a Dios que nos ayude para seguir en este negocio que es mi trabajo y me gusta", dijo. La comerciante destacó que la economía regional sigue un poco paralizada, lo que requiere estrategias y creatividad para seguir adelante.

La señora Campos Martínez y otros comerciantes de Sabinas se están adaptando a la situación, trayendo diferentes artículos y mercancía para atraer a los clientes. "Uno se las ingenia para seguir adelante", dijo.

A pesar de los desafíos, la señora Campos Martínez se mostró optimista y dispuesta a seguir trabajando para mantener su negocio a flote. Su determinación y creatividad son un ejemplo para otros comerciantes que enfrentan retos similares en la región.