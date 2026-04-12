Departamento de Transporte y Vialidad trabaja en semáforos afectados por lluvias

El Departamento de Transporte y Vialidad trabaja en la reparación de semáforos que resultaron afectados tras las recientes lluvias, con el objetivo de restablecer su funcionamiento, mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad en las calles.

Las labores se realizan en diversas vialidades principales de la ciudad, donde se concentra el mayor flujo vehicular, a fin de revisar cada dispositivo, corregir fallas y asegurar una correcta sincronización que permita un tránsito más ordenado.

Autoridades señalaron que estas acciones no solo ayudarán a un mejor funcionamiento de la infraestructura vial, sino que también tienen un enfoque preventivo, ya que contribuyen a reducir riesgos y evitar accidentes tanto para conductores como para peatones.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por las zonas donde se desarrollan estos trabajos, ya que podrían registrarse afectaciones momentáneas en la circulación.