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Coahuila

Departamento de Transporte y Vialidad trabaja en semáforos afectados por lluvias

Las labores de reparación se centran en las vialidades con mayor flujo vehicular para mejorar la seguridad.

Por Carolina Salomón - 12 abril, 2026 - 07:52 a.m.
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      El Departamento de Transporte y Vialidad trabaja en la reparación de semáforos que resultaron afectados tras las recientes lluvias, con el objetivo de restablecer su funcionamiento, mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad en las calles.

      Las labores se realizan en diversas vialidades principales de la ciudad, donde se concentra el mayor flujo vehicular, a fin de revisar cada dispositivo, corregir fallas y asegurar una correcta sincronización que permita un tránsito más ordenado.

      Autoridades señalaron que estas acciones no solo ayudarán a un mejor funcionamiento de la infraestructura vial, sino que también tienen un enfoque preventivo, ya que contribuyen a reducir riesgos y evitar accidentes tanto para conductores como para peatones.

      Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por las zonas donde se desarrollan estos trabajos, ya que podrían registrarse afectaciones momentáneas en la circulación.

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