Agentes del Ministerio Público de Coahuila celebran su labor

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila celebró hoy el Día Internacional del Ministerio Público, reconociendo la labor y dedicación de los agentes del ministerio público que trabajan con pasión y profesionalismo en la entidad. La celebración incluyó una reunión con varios agentes del ministerio público que fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio.

La fiscalía general del estado destacó la importancia de la labor que realizan los agentes del ministerio público, quienes son fundamentales en la investigación y persecución de los delitos. "Es una vocación de servicio que tienen todos los elementos que están dentro de la fiscalía general del estado", señaló.

En la región carbonífera, la coordinadora de agentes del ministerio público, licenciada Blanca Barrera Menchaca, y el agente del ministerio público, licenciado Siller, fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio. Ambos han manejado casos y asuntos relevantes en la región y han demostrado un alto nivel de profesionalismo y dedicación.

La fiscalía general del estado busca reconocer y valorar la labor de sus agentes del ministerio público, quienes trabajan día a día para garantizar la justicia y la seguridad en la entidad. "Merecen ser elogiados y reconocidos por toda la fiscalía", destacó.

La celebración del Día Internacional del Ministerio Público es un reconocimiento a la importante labor que realizan los agentes del ministerio público en Coahuila y en todo el país. La fiscalía general del estado refrenda su compromiso con la capacitación y el desarrollo de sus agentes, para garantizar una justicia más efectiva y eficiente.