Juan Carlos Alfaro Calamaco: Un hombre de 63 años que combina arte y naturaleza

SABINAS, COAH.- Juan Carlos Alfaro Calamaco es un hombre de 63 años que ha encontrado en la carpintería una forma de llevar sustento a su hogar. Con un año y medio dedicado a la fabricación de casitas para pájaros, Juan Carlos ha desarrollado una habilidad que le permite combinar su pasión por la carpintería y la naturaleza.

Originario de la colonia Federico Berrueto de esta ciudad, Juan Carlos trabajó anteriormente como carpintero en construcción. Sin embargo, fue al hacer casitas para sus propios pájaros que se le ocurrió la idea de empezar a venderlas. "A la gente le gusta", dijo con una sonrisa.

Aunque no ha tenido un éxito constante en las ventas, Juan Carlos se mantiene firme en su decisión de venta de casitas para pájaros. "Días bonitos, días tristes. A veces vendo, a veces no vendo", dijo. Sin embargo, su pasión por la carpintería y los animales es evidente, y se nota que disfruta de lo que hace.

Juan Carlos utiliza madera reciclable en la mayoría de sus casitas, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente. Aunque no tiene planes de expandirse a gran escala, su objetivo es seguir trabajando y llevando sustento a su hogar.

Con una sonrisa amable, Juan Carlos invitó a la gente a conocer su trabajo y a apoyar su pequeño negocio. Su historia es un recordatorio de la importancia de seguir nuestros pasatiempos y pasiones, incluso en la edad adulta.