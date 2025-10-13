Inicia pavimentación de calle en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio inicio a la obra de pavimentación de la calle Francisco Javier Tavasci, entre Hipólito Jiménez y Constitución, en la Colonia 288, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, que sigue transformando la infraestructura vial de la ciudad.

Durante el arranque, el alcalde estuvo acompañado por Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador de la estrategia social Mejora Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la Diputada Guadalupe Oyervides, y otros funcionarios estatales y municipales, quienes respaldaron este nuevo proyecto de mejora urbana.

Villarreal Pérez destacó que esta obra representa una inversión superior a los 1.8 millones de pesos, destinada a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias monclovenses, trabajando en conjunto con las estrategias sociales del Gobierno Estatal.

"Cuando iniciamos la administración anunciamos un Plan de Inversión de 320 millones de pesos, pero gracias al buen manejo de las finanzas y a que los recursos llegan en tiempo y forma, hoy hemos alcanzado 420 millones de pesos. Esto se logra con disciplina, trabajo constante y en equipo con la gente", expresó el alcalde.

Asimismo, subrayó que la fórmula mágica de los resultados es la coordinación entre los gobiernos, la iniciativa privada y la ciudadanía, lo que ha permitido que Monclova siga avanzando con obras de alto impacto social.

En representación de los vecinos, Elizabeth Cuellar Castillo agradeció al alcalde y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por atender una petición que llevaban años gestionando sin respuesta.

"Este gran proyecto significa una mejora en nuestra vida diaria. Ahora tendremos una vialidad más segura, y que el alcalde nos haya escuchado nos llena de alegría y orgullo. Estamos seguros de que elegimos bien", dijo emocionada.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez reconoció el compromiso y la cercanía del alcalde con la ciudadanía:

"Carlos Villarreal está haciendo un gran trabajo por la gente, le entra parejo a las obras sociales y lo vemos a todas horas, siempre al pie del cañón."

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir modernizando Monclova, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y con los ciudadanos para continuar encendiendo el desarrollo de la ciudad.