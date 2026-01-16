Monclova: Nuevas unidades y mejor imagen para el transporte público

El Transporte Público de Monclova podría presentar próximamente una nueva imagen, como parte de un proyecto que será retomado por la Dirección de Transporte y Vialidad, con el objetivo de mejorar el aspecto físico de las unidades y ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, informó que existe un proyecto previamente planteado y del cual los concesionarios ya están enterados y de acuerdo, mismo que busca gestionar recursos para apoyar principalmente en el mejoramiento estético de los camiones del transporte público.

El funcionario explicó que, aunque las unidades pueden mantenerse en buen estado mecánico por varios años si reciben el mantenimiento adecuado, el área donde se pondrá mayor énfasis será en la imagen. "En cuestión de mecánica, los camiones bien mantenidos pueden durar años, pero en lo estético vamos a darle énfasis", señaló.

Flores indicó que con el inicio del nuevo año se retomó el tema para impulsar nuevamente el proyecto y avanzar en su implementación, con la intención de renovar la imagen del transporte público en la ciudad. Agregó que actualmente existen concesionarios que ya están invirtiendo en el aspecto físico de sus unidades para ofrecer una mejor presentación.

Asimismo, ante la incertidumbre que generó el nuevo plan PIMUS, varios concesionarios se acercaron a dialogar y manifestaron no tener inconveniente en adquirir nuevas unidades. Como parte de estas acciones, el director destacó que recientemente se incorporaron seis unidades modelo 2016 para las rutas Del Río y Directo, lo que representa un avance en la modernización del servicio de transporte público en Monclova.