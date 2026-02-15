Contactanos
Carlos Villarreal entrega ambulancia y camioneta UNEDIF en Monclova

La administración municipal busca fortalecer los servicios de salud y asistencia social en Monclova.

Por Carolina Salomón - 15 febrero, 2026 - 07:50 a.m.
      El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, realizó la entrega de una ambulancia y una camioneta de traslado UNEDIF, unidades que se integran al nuevo parque vehicular del municipio con el objetivo de fortalecer la atención a pensionados y a la ciudadanía en general.

      La incorporación de estas unidades forma parte de las acciones emprendidas a través de la Dirección de Pensiones Monclova, con el propósito de mejorar el equipamiento municipal y brindar un servicio más eficiente en materia de salud y asistencia social.

       

      Autoridades municipales destacaron que, con la nueva ambulancia y la camioneta de traslado UNEDIF, se busca ofrecer una respuesta más oportuna ante cualquier situación que se presente en la ciudad, garantizando así atención inmediata y de calidad para quienes lo requieran.

      De manera inicial, la ambulancia estará operando a través del cuerpo de Bomberos, mientras que el Sistema DIF Municipal tendrá a su cargo la camioneta UNEDIF, la cual contará con personal capacitado para brindar una atención digna y adecuada a las y los usuarios.

       

      El alcalde subrayó que la administración municipal continúa trabajando con acciones concretas para cuidar la salud y el bienestar de la población, fortaleciendo los servicios y la infraestructura que permitan atender de manera eficiente a los sectores más vulnerables.

